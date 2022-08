Roberto Tucci, Presidente di Oro Rosso Milano, ha così commentato l’accordo per la nuova partnership con il Milan

«La partnership con AC Milan ci permetterà di posizionare il nuovo brand sul mercato nazionale e internazionale in maniera efficace. Una collaborazione che unisce il mondo dello sport a quello del cibo, due capisaldi che affondano le loro radici nel Made in Italy e nella continua aspirazione all’eccellenza. Gli stessi valori che Oro Rosso Milano, fin dal principio, vuole portare in tutte le tavole delle famiglie italiane»