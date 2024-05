Tancredi Palmeri sicuro su Fonseca: «Non è più il piano A ma anche quello B! Ecco il MOTIVO». Le parole del giornalista

Il giornalista Tancredi Palmeri ha aggiornato la posizione di Fonseca, allenatore seguito dal Milan per il dopo Pioli e che sembra essere ormai in pole per la panchina rossonera. Le dichiarazioni su X.

PAROLE – «AGGIORNAMENTO PANCHINA MILAN Paulo Fonseca non è più il piano A per il Milan. Fonseca è il piano A e il piano B per il Milan. Lo stile di gioco e le statistiche di rendimento dei singoli giocatori le ragioni che l’hanno reso la scelta preferita».