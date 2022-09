Trevisani «VAR? Il suo più grande limite sta in chi lo utilizza»

Riccardo Trevisani, famoso giornalista, ha commentato l’utilizzo del VAR nell’ultima giornata di Serie A: le sue dichiarazioni

Ospite al TG di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così del VAR:

«Il VAR è una benedizione per il calcio, ma certi errori sono inaccettabili. Il problema non è il VAR, ma chi lo utilizza e come viene utilizzato. È come dire non va bene il fischietto. Non è così, non vanno bene gli arbitri che fischiano male, ma non lo strumento».