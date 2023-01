Trevisani: «Pioli contestato? Non scherziamo»

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, è intervenuto a “Tutti convocati” su Radio 24 e sulle critiche a Stefano Pioli

«Io la contestazione su Pioli non la comprendo. Ha creato una squadra fantastica, tornato in Champions, vinto un campionato da sfavorito e lo contestiamo per 10 giorni brutti? Ma non scherziamo»