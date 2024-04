Juve Milan, Caputi deluso dal match: «Livello basso ma per i rossoneri c’è un aspetto positivo»

Juve-Milan, Massimo Caputi, noto giornalista, ha commentato il pareggio dello Stadium: partita molto deludente

Intervenuto sul proprio profilo di X, Massimo Caputi, noto giornalista, ha commentato in questi termini il pareggio per 0-0 tra Juve e Milan di oggi pomeriggio allo Stadium:

PAROLE – «Soprattutto nel 2° tempo ha fatto qualcosa in più la Juventus ma questo Juventus-Milan più che disattendere le aspettative le ha confermate. Il livello è stato basso, ma ameno Il Milan ha consolidato il 2°posto per i bianconeri invece il terzo non è più così solido».