Trevisani: «Adli? Pioli non l’ha considerato per un anno. Ha eleganza e personalità»

Trevisani: «Adli? Pioli non l’ha considerato per un anno, ma…». Gli elogi al giocatore rossonero e le critiche a Pioli

Intervenuto così in una live su Twitch, Riccardo Trevisani ha parlato di Yacine Adli e della scelta di Stefano Pioli di schierarlo al centro del centrocampo di Milan:

LE PAROLE – «Pioli non lo ha mai considerato per oltre un anno, ma in rosa i rossoneri non hanno molti giocatori con le sue caratteristiche. Ha eleganza e soprattutto una grande personalità in campo»