Totti: «Ibrahimovic? Non ha nessuna intenzione di mollare»

Francesco Totti ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic: nonostante l’operazione al ginocchio lo svedese non deve mollare

Intervenuto a Sky, Francesco Totti ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic:

«Conosciamo il carattere di Ibrahimovic, non vuole mollare. Vorrebbe chiudere in bellezza la propria carriera, anche se ha vinto il campionato con il Milan È una scelta che farai lui, sicuramente non sarà quella sbagliata. Aspettiamo e vediamo come reagirà il ginocchio in questi cinque sei mesi