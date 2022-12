Totti consiglia Zaniolo sul futuro: «L’importante è credere in se stessi e crescere fuori dal campo». Le parole della leggenda giallorossa

Francesco Totti ha dato qualche consiglio a Zaniolo sul futuro ai microfoni di BepiTv1. Ecco le parole della leggenda giallorossa sul possibile obiettivo di mercato del Milan:

«Per crescere serve in primis la testa giusta. Esistono le categorie nel calcio, ci sono giocatori bravi e poi campioni e fenomeni. L’importante è credere in se stessi e imparare a crescere per prima cosa fuori dal campo. Il segreto è questo qui».