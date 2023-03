Tottenham, Paratici squalificato: la risposta del club

Squalifica Paratici, dura risposta del Tottenham alla FIFA dopo quanto accaduto nella giornata di oggi. Il comunicato ufficiale

Il Tottenham risponde con durezza alla FIFA dopo la squalifica a livello internazionale di Paratici. La nota sulla situazione dell’ex Juve.

IL COMUNICATO – A seguito delle notizie odierne dei media in merito alla decisione della Commissione Disciplinare della FIFA di estendere a livello mondiale la sanzione inflitta dalla Corte d’Appello della FIGC a Fabio Paratici il 20 gennaio 2023, il Club ha inoltrato urgenti richieste alla FIFA. La FIFA nel tardo pomeriggio di oggi ci ha risposto per iscritto notificandoci oggi, mercoledì 29 marzo 2023, che è stata presa la decisione della Commissione Disciplinare della FIFA di estendere la sanzione della FIGC a tutto il mondo. Questa deliberazione della commissione è stata assunta senza preavviso a nessuna delle parti coinvolte. Chiediamo urgentemente alla FIFA ulteriori chiarimenti sui dettagli della proroga e della sua deroga alla sanzione FIGC. Ci teniamo a precisare che quando Fabio ieri ha condotto l’intervista sui canali del Club né lui né il Club avevano alcun indizio di questa decisione da parte della FIFA, in base al fatto che la sanzione FIGC è stata scattata il 20 gennaio 2023 e rimane soggetta a un Appello del 19 aprile 2023. Aggiorneremo su questo argomento a tempo debito.