Torneo di Viareggio, pronta la 72esima edizione: le date

Il Torneo di Viareggio, tra le più prestigiose competizioni giovanili a livello europeo, è pronto a tornare per la 72esima edizione

Il Torneo di Viareggio si prepara per la sua 72esima edizione. Dopo diversi rinvii causa Coronavirus, la manifestazione sportiva giovanile ha ufficializzato le date. Si giocherà dal 16 al 31 marzo, una competizione riservata a squadre Under 18 con l’aggiunta di tre fuori quota del 2003. Le parole del presidente della Cgc, organizzatrice del torneo, Alessandro Palagi.

«Dopo due anni senza torneo a causa della pandemia, ripartiamo con slancio e con tanta voglia di riportare sul campo le giovani promesse del calcio internazionale. Sì, il 2022 sarà l’anno della rinascita della Viareggio Cup. Non ci siamo dimenticati del torneo femminile che ci ha dato molte soddisfazioni. Stiamo lavorando per l’organizzazione della terza edizione della Women’s Viareggio Cup, riservata a squadre della categoria Primavera, il cui svolgimento è in linea di massima previsto in contemporanea con il torneo maschile.»