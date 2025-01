Agente Rugani sull’ex obiettivo Milan per la panchina: «Può diventare un allenatore di prima fascia, spero torni in Italia in futuro»

Agente Rugani, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24. Queste le sue parole:

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Il difensore di proprietà della Juventus sta vivendo attualmente l’anno di prestito all’Ajax. Tra gli altri argomenti trattati c’è anche quello relativo al mister degli olandesi, Francesco Farioli, in passato accostato anche al Milan.

AGENTE RUGANI, LE PAROLE SU FARIOLI – «Adattarsi a determinate condizioni in un club così importante e fare questi risultati è tanta roba. Stiamo parlando di un allenatore di cui sentiremo parlare nei prossimi anni e, sinceramente, spero che in futuro possa tornare in Italia. Nel nostro Paese siamo molto bravi a far crescere allenatori: può diventare uno di prima fascia!»

L’INTERVISTA COMPLETA ALL’AGENTE DI RUGANI