La top 11 di Pedro: c’è anche un ex rossonero

Per le pagine del Lazio Style 1900 Official Magazine, Pedro ha creato la sua Top 11 formata dai grandi campioni con cui ha giocato tra club e Nazionale. L”unica regola: inserire almeno un giocatore della Lazio.

«Dico Immobile, Ciro è semplicemente una macchina da gol» e poi non può mancare Messi: «Mi sento fortunato ad aver giocato al suo fianco per tanti anni». Ma dove è Pedro in questa squadra? «In panchina (ride, ndr), pronto ad entrare in caso di bisogno». E un campione con cui gli sarebbe piaciuto giocare? La domanda è veramente difficile, così il numero 9 sceglie più di un’opzione: «Difficilissimo, ce ne sono davvero troppi. Dico Maradona, Pelé, Zidane e Cristiano Ronaldo». Modulo e allenatore? Lo spagnolo non ha dubbi: «4-3-3 con Guardiola: lo ringrazierò sempre per aver puntato su di me ed avermi fatto vincere tutto».

Ecco la sua formazione ideale:

TOP 11 PEDRO (4-3-3): Victor Valdes (Barcellona/Spagna); Dani Alves (Barcellona), Puyol (Barcellona/Spagna), Terry (Chelsea), Jordi Alba (Barcellona/Spagna); Xavi (Barcellona/Spagna), Busquets (Barcellona/Spagna), Iniesta (Barcellona/Spagna); Messi (Barcellona), Immobile (Lazio), Ronaldinho (Barcellona). All.: Guardiola (Barcellona)