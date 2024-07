Tony Roberts Milan: il preparatore dei portieri NON SARÀ più in prima squadra! Cosa succede e le ultime sul futuro del gallese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, Tony Roberts non sarà più il preparatore dei portieri del Milan.

Inizialmente, dopo l’arrivo di Paulo Fonseca, Tony Roberts è stato confermato come preparatore dei portieri dalla prima squadra, ma non sarà così. Al momento non si sa se il gallese resterà in rossonero e farà parte del progetto Under 23 o se lascerà Milanello.