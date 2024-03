Toni non ha dubbi: «Quanti sono gli azzurri nel Milan? Il problema è questo». Le parole dell’ex calciatore

Luca Toni ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato della presenza di pochi italiani nei grandi club nostrani come il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore:

PAROLE – «Il problema secondo me non è se e perché pochi calciatori italiani vanno a giocare all’estero, ma perché non ci sono ci sono più italiani nei grandi club nostrani? Quanti gli azzurri in Inter, Milan, Juve, Roma? E così non creiamo più giocatori di alto livello. Se ne abbiamo noi in casa come facciamo a esportarne?».

