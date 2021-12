Tonali a Dazn: «Questo pareggio non cambia il nostro obiettivo»

Tonali ha parlato a Dazn nel post partita di Udinese Milan, match valido per la diciassettesima giornata di campionato. Le sue parole

PARTITA- «Abbiamo reagito tardi, forse se avessimo reagito prima avremmo fatto meglio. Abbiamo perso tanti palloni e li abbiamo fatti giocare li nelle situazioni dove sono forti. Ripartiamo già dalla prossima scendendo in campo e giocando a mille all’ora»

COSA HA DETTO PIOLI – «Portare più alto il baricentro, penso che siamo una grande squadra e non possiamo stare così a lungo così tanto. Dobbiamo fare meglio ci portiamo a casa questo punto ma dobbiamo migliorare, siamo il Milan».

QUANTO MI SENTO MILANISTA? – «Tanto, poi vedere i copagni in difficoltà fa venire voglia di entrare in campo e dare una mano. Non smettiamo di credere allo scudetto, questo pareggio non cambia il nostro obiettivo, ripartiamo da domani per dare il 100%»