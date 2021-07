Tonali, trattativa sulla via della chiusura con esito positivo, poi sarà del Milan e potrà concentrarsi sulla preparazione della stagione

Tonali, trattativa sulla via della chiusura con esito positivo, poi sarà del Milan e potrà concentrarsi sulla preparazione della stagione. Gazzetta dello sport di questa mattina dedica ampio spazio alla trattativa con il Brescia, a pag. 31: “Oggi ultimo contatto, poi sarà del Milan. Al Brescia vanno Olzer e Colombo”. E ancora: “Ieri incontro tra le parti, in giornata nuovo appuntamento in attesa dell’ok di Elliott”.

LA SITUAZIONE- “Nel vertice di ieri pomeriggio in uno studio legale di Milano- si legge- le società si sono avvicinate all’accordo, che rivede i termini messi nero su bianco l’estate scorsa: allora Tonali in rossonero era stato presentato come un colpo da 35milioni, tra prestito oneroso di 10, riscatto di 25 e altrettanti 10 in bonus. L’ultima parte- prosegue il quotidiano- era già stata scontata del 50%, riducendola a un saldo di cinque”.

ALTRO ACCORDO- Sempre secondo il quotidiano, anche la cifra del diritto di riscatto sarebbe ridiscussa e il bonifico sarà molto meno consistente: Le società sarebbero sono d’accordo per inserire nella trattativa il cartellino di Giacomo Olzer, centrocampista rossonero classe 2001.