Tonali titolare a Firenze: Sandro è pronto per giocare una grande gara

Sandro Tonali, dopo la panchina contro il Manchester, tornerà al fianco di Kessiè nella sfida di oggi pomeriggio contro la Viola

Tonali è pronto a riprendersi il Milan. Il centrocampista ex Brescia ha tantissima voglia di aiutare i compagni in un momento molto delicato dopo i 90 minuti passati in panchina giovedì sera.

PROVA DA LEADER – Tonali è molto cresciuto rispetto alla prima parte di stagione e ambisce ad un finale in continuo crescendo. Sandro ha tutto per diventare un leader futuro dello spogliatoio rossonero. A Firenze la prima di undici vere e proprio prove del nove.