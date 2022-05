Tonali subito centrocampista? La risposta di Sandro

Sandro Tonali ha ammesso di essere nato come attaccante: più avanti la trasformazione in centrocampista. Le sue parole

Nel corso dell’intervista a Rivista Undici, Sandro Tonali ha ricordato:

«Da piccoli tutti vogliono fare gli attaccanti e pure io sono nato attaccante. E poi col passare del tempo non è che mi annoiavo, ma volevo provare cose nuove in giro per il campo. Poi ne ho provata una sola, perché sono diventato centrocampista e lì mi sono fermato. È Stato un bene»

