Tonali su Bennacer: «E’ fondamentale per il Milan ed alza il livello tecnico». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport, Dazn, Mediaset e Gazzetta dello Sport di Ismael Bennacer. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«È fondamentale per il Milan. Non c’è un’altra parola per descriverlo. Fondamentale. Lui è ovunque, corre per tutti. Alza il livello tecnico. Difficile giocare senza Isma in questo momento. È più semplice quando hai a fianco uno come lui. Ripeto è fondamentale. Deve rimanere, lui sa meglio di me cosa è il Milan. Sa il percorso che ha fatto, e sa quello che potremo fare insieme. Quindi sa benissimo cosa fare. E spero con tutti il bene del mondo che rimanga. Sa benissimo cosa vuol dire giocare qui».