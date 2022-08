Infortunio Tonali: ecco quando tornerà in campo

Il Milan ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Tonali dopo l’infortunio contro il Vicenza. Ecco quando rientrerà

Il Milan ha tirato un sospiro di sollievo per le condizioni di Tonali dopo l'infortunio contro il Vicenza.

Nonostante questo, come riporta la Gazzetta dello Sport Stefeno Pioli e lo staff medico rossonero non hanno intenzione di rischiarlo sabato contro l’Udinese. Tornerà a disposizione per il successivo match in casa dell’Atalanta.