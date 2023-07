Tonali conquista già tutti al Newcastle: quel gesto non lascia dubbi. L’ex rossonero può già vantare un coro a lui dedicato

A Newcastle sono già tutti pazzi di Sandro Tonali. Presente in campo in amichevole, l’ex Milan ha conquistato i cuori dei tifosi. Che hanno deciso di dedicargli già un coro speciale tutto per lui.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratta di un motivetto note de “La bamba” di Ritchie Valens. Il testo di questo coro è: «Sandro Tonali, Sandro Tonali! Beve Moretti, mangia spaghetti, odia il ‘fottuto’ Sunderland!»