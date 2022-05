Tonali esalta Ibra: «Per me è stato fondamentale»

Sandro Tonali ha esaltato Zlatan Ibrahimovic: lo svedese fondamentale per lui durante il primo anno in rossonero

Nel corso dell’intervista a Rivista Undici, Sandro Tonali ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic:

«Stato bello trovare ragazzi molto giovani, e ragazzi molto esperti come Ibra, che l’anno scorso mi ha aiutato molto sia dentro che fuori dal campo. Più fuori dal campo. Si è uno che capisce subito se hai mezzo problema, se hai una virgola che non va, E una persona che parla molto e che ti aiuta in qualsiasi aspetto»

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE