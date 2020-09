Tonali, è l’ora del debutto europeo a San Siro: le parole di Pioli – VIDEO

Attraverso uno spot pubblicato sui propri account social, DAZN ha voluto promuovere con il volto di Sandro Tonali la sfida di questa sera

Il Milan che questa sera affronterà il Bodo/Glimt in Europa League potrebbe avere qualche variazione nell’undici titolari, tra i possibili giocatori coinvolti potrebbe esserci Sandro Tonali che è stato scelto da DAZN come “promoter” del match in programma questa sera a San Siro.

Si avvicina l’ora dell’esordio a San Siro in campo europeo per Sandro Tonali che già a Dublino contro lo Shamrock aveva disputato uno spezzone di gara in ambito continentale. «Tonali è molto maturo per la sua età, sa bene quello che vuole da questa esperienza. Sono molto contento che si arrivato». Le parole di Stefano Pioli sul suo nuovo centrocampista