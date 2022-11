Tonali: «Bennacer? Spero rinnovi, è un punto di riferimento»

Intervistato da Amazon Prime Video, Sandro Tonali ha presentato così il match contro il Salisburgo dicendo la sua anche su Bennacer

«Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene»