Tonali su Pioli: «È stato molto importante, se hai mezzo problema...»

Sandro Tonali ha rilasciato qualche dichiarazione a Rivista Undici. Le parole del centrocampista del Milan

Sandro Tonali ha rilasciato qualche dichiarazione a Rivista Undici. Le parole del centrocampista del Milan su Stefano Pioli:

«All’inizio era difficile. Perché sono arrivato in un momento in cui la squadra andava a duemila all’ora, andava tutto bene, i risultati erano perfetti, quindi dovevo entrare in punta di piedi. E stato un processo a rilento. Poi col passare del tempo è stato importante il mister Pioli, che mi è venuto molto incontro durante l’anno, è Stato bello trovare ragazzi molto giovani, e ragazzi molto esperti come Ibra, che l’anno scorso mi ha aiutato molto sia dentro che fuori dal campo. Più fuori dal campo».

Ci parli tanto, con lui? «Si è uno che capisce subito se hai mezzo problema, se hai una virgola che non va, E una persona che parla molto e che ti aiuta in qualsiasi aspetto».