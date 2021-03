Tonali: «C’è stato tanto casino oggi, preparo le punizioni in allenamento»

Nel post partita di Milan-Napoli, Sandro Tonali ha commentato le sensazioni dopo il posticipo di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport

Nel post partita di Milan-Napoli, Sandro Tonali ha commentato le sensazioni dopo il posticipo di San Siro. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Non è andato un po’ tutto, non è la partita che avevamo preparato. Volevamo fare delle cose ma ne uscivano altre perché loro erano messi bene. C’è stato tanto casino e poche occasioni, quelle occasioni con Rafa non le abbiamo sfruttato e loro alla prima ci hanno fatto gol».

CONDIZIONE – «Sapevo che non era facile, piano piano sto crescendo e questa è la strada giusta. Arrivato a questo momento devo crescere partita per partita con costanza, che è una cosa fondamentale».

CLASSIFICA – «Non abbiamo timore, mettiamo un punto e ricominciamo il campionato è ancora lungo. Non molliamo a questo punto. Percorso nel Milan? Secondo me sono partito con difficoltà maggiori, ho giocato 12 partite in 29 giorni senza mai fermarmi e sono partito leggermente indietro».

PUNIZIONI– «Le punizioni sono cose che prepariamo e studiamo con il mister e lo staff, quandO non c’e Calha le calcio io e lo faccio con maggior concentrazione possibile perché sono tutte palle gol».

Il giocatore ha poi parlato anche a Milan TV: «Sto bene, ho avuto un crampo al polpaccio ma dopo 10 secondi era già passato. Niente di preoccupante. Gattuso? Ci siamo incrociati a fine partita, ci siamo dati un cinque ed è finita lì.

Dopo le sconfitte non mi piace molto parlare con gli avversari, non sono i momenti giusti. Non sono felicissimo della partita, il risultato condiziona, nessuno è soddisfatto di questa prestazione e di questo risultato.

Tre anni fa ci avevo già giocato con questo modulo, non ero fresco ma le geometrie le ricordavo. Dopo 3 anni di 4-3-3 è stato un po’ difficile all’inizio, ma mi sto adattando perché è un treno che va preso. Giocare con Kessie aiuta molto, ti capisce e ti aiuta molto in campo, capisce i vari momenti. È molto intelligente».