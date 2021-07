Tomori: «Vi racconto le emozioni del mio goal alla Juve»

Tomori è tornato sulla rete segnata a maggio in casa della Juve confessando di non poter dimenticare mai quell’incredibile momento

Fikayo Tomori, intervenuto ai microfoni di Milan Tv, ha ricordato il goal alla Juve, quello che lo scorso maggio chiuse la partita sul tre a zero per i rossoneri:

«Ero a Londra, dove ci sono diversi tifosi italiani e del Milan. Alcuni mi hanno fatto i complimenti per il mio gol contro la Juventus. Mi è capitato in vacanza che alcune persone me lo dicessero. È una cosa alla quale penso spesso, è stato il mio primo gol con il Milan e poi proprio contro la Juventus. Non lo scorderò mai e a volte le persone me lo ricordano».