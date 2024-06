Tomori Milan, AVVIATI i contatti col Newcastle: i rossoneri sparano ALTO! La valutazione per il difensore inglese fatta dal Diavolo

Gli uomini del calciomercato Milan dovranno stare attenti e dovranno resistere ai possibili assalti per Fikayo Tomori. Stando a quanto riferisce il The Guardian, il Newcastle avrebbe intenzioni serie per il centrale.

Gli inglesi hanno avviato i contatti con i rossoneri per il centrale, trovando la risposta del Diavolo che valuta il proprio difensore intorno ai 50 milioni di euro. Non è chiaro se le due squadre potranno trovare o meno un accordo per il trasferimento.