Tomori: «Lavoro per diventare il migliore in A, ma il top è vincere col Milan». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori è stato intervistato da Sportmediaset in avvicinamento alla gara di lunedì col Bologna.

GRUPPO – «Siamo giovani ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic, Giroud, Kjaer, Maignan che hanno già vinto. Siamo eccitati di giocare per il Milan e per vincere qualcosa per tutto il gruppo».

DIFESA BLINDATA – «Spero di diventarlo, ma questo è mio lavoro. Ogni giorno cerco di fare meglio in partita e in allenamento. Ma per me il top è vincere col Milan, poi ovvio che spero di diventare il miglior difensore centrale».