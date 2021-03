Tomori: «Entrambi mi danno una carica emotiva impressionante»

Fikajo Tomori ha rilasciato una lunga dichiarazione. Tra le altre cose, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini

Fikajo Tomori ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole su Ibrahimovic e Maldini:

Su Ibrahimovic: «Magari non ci tratta come figli ma ci motiva tantissimo e ci parla molto. È un esempio per tutti, di dedizione e carica agonistica».

Su Maldini: «Averlo capo dell’area tecnica è come avere a che fare con Messi direttore sportivo. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni».