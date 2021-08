Il Coni elargirà i premi agli atleti che a Tokyo 2020 hanno conquistato una medaglia. Complessivamente l’esborso sarà di 6,6 milioni

Il Coni elargirà i premi agli atleti che a Tokyo 2020 hanno conquistato una medaglia. Complessivamente l’esborso sarà di 6,6 milioni di euro per 40 medaglie.

Ai medagliati olimpici andranno 180mila euro per l’oro, 90mila euro per l’argento e 60mila euro per il bronzo.