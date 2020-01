Todibo: ecco quando arriverà la risposta del giocatore

Giorni decisivi per il futuro del francese, possibile il suo arrivo?

Il difensore classe ‘99, del Barcellona è pronto a cambiare maglia. Queste sono le sensazioni in questo momento sulla trattativa. Il Barcellona sarebbe d’accordo sul trasferimento. Bisogna solo capire in quali termini. La società di via Aldo Rossi spinge per il prestito con diritto a 20 milioni. Gli spagnoli non vogliono dall’altra, rischiare di perderlo.

La risposta già entro metà della settimana prossima

A breve la trattativa si chiarirà. I rossoneri hanno sensazioni positive a riguardo. Vedremo se a breve Jean-Clair Todibo prenderà una decisione, il Milan lo aspetta e spera di ottenere l’ok definitivo.