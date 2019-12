Todibo è vicinissimo la vestire la maglia del Milan, manca solo l’accordo con il giocatore stesso: un rinforzo “dovuto”

Pioli sta per ricevere il primo regalo di Natale, ovvero Todibo del Barcellona. Per il giovane centrale manca solo l’accordo con lui ma con i catalani c’è l’intesa per l’obbligo di riscatto (cifre anche sconosciute).

È un rinforzo di grande potenziale ma ormai reso necessario visto l’infortunio di Duarte (out 3-4 mesi) e la grossa incognita Caldara pronto al rientro ma non si sa della sua tenuta. Contando l’inamovibile titolarità di Romagnoli, Musacchio non da le garanzie necessarie visto gli svariati errori commessi in questa stagione e di conseguenza urge l’intervento nel reparto difensivo.