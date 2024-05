Conceicao Milan, caos in casa Porto! Il rapporto con Villas Boas peggiora: l’allenatore vuole i rossoneri ULTIME

Conceicao Milan, caos in casa Porto! Convivenza forzata con Villas Boas: l’allenatore vuole i rossoneri. Le ULTIME sul tecnico

Gianluca Di Marzio ha analizzato a SkySport la posizione di Conceicao, allenatore seguito dal Milan per il dopo Pioli, al Porto e il rapporto del tecnico col neo-presidente Villas Boas.

PAROLE – «Convivenza forzata con Villas-Boas, perché lui non lo ha votato per essere il nuovo presidente. Vuole andare al Milan, il suo procuratore Jorge Mendes sta spingendo affinché sia lui il prescelto. Al Milan piace molto anche Fonseca e ha insistito per presentargli un progetto ma lui è stato chiamato prima dal Marsiglia che gli offre un triennale e gli dà carta bianca. Se ci saranno delle novità su De Zerbi o Conte o allenatori che non sappiamo essere tra i preferiti dal Milan lo scopriremo nelle prossime settimane».