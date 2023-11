Gonzaga, critica a Pioli: «Assenze? Contro l’Udinese alibi che non regge. Ecco cosa vedo»

Tiziano Gonzaga, procuratore sportivo, ha commentato il momento del Milan dopo la sconfitta contro l’Udinese: critica a Pioli

Ospite a Sportitalia, Tiziano Gonzaga ha parlato così di Milan-Udinese:

«I tanti infortuni? In casa contro l’Udinese non puoi permetterti di non vincere una partita anche con nove assenze. Vedo molta confusione a livello tattico e nei cambi. A livello di mentalità e di gruppo serve qualcuno che faccia da tramite, tipo Ibrahimovic. Il rigore? Non mi è sembrato così netto, qualche anno fa non lo avrebbero fischiato».