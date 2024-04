Thiaw tenta il sorpasso su Kjaer! Pioli pensa a lui in Milan Roma per un motivo specifico! Le ultime sulla formazione per giovedì

Malick Thiaw tenta il contro-sorpasso su Simon Kjaer per partire da titolare in Milan Roma. A riferirlo è Sky Sport, che spiega come le quotazioni del tedesco siano in risalita. Si credeva inizialmente che lo staff rossonero avrebbe optato per la cautela, ma in realtà la fascite plantare è stata gestita con ordine dai rossoneri, i quali hanno fatto un lavoro propedeutico per averlo al meglio per la gara di giovedì sera.

Perché lui? Pioli preferirebbe il centrale tedesco rispetto al danese per poter fronteggiare al meglio Romelu Lukaku.