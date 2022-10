Thiaw: «Esordio contro il Verona? Ecco cosa ho provato»

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV. Ecco cosa ha detto sul suo debutto in rossonero a Verona

ESORDIO COL MILAN – «E’ successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare. Devi solo farti trovare pronto, ma, sì, è stato un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia per quanto ho lavorato; è stato molto bello, mi è piaciuto parecchio. In queste situazione devi solo pensare a come puoi aiutare la squadra a vincere la partita, e io avevo in mente solo questo».