Thiago Silva: «Vi spiego in quale aspetto mi ispiro a Maldini»

Thiago Silva ha raccontato che grazie al lavoro è riuscito a mantenersi ad alti livelli fino ai 36 anni: l’esempio è stato Maldini

Thiago Silva, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo stato di forma, spiegando di essersi ispirato a Paolo Maldini nella maniacalità del lavoro e nella cura del proprio corpo:

«Il segreto è il lavoro. In tutta la mia carriera mi sono sempre preparato bene, seguendo l’esempio di Maldini che ha giocato fino a 40 anni nel Milan. Gli ultimi sei mesi ho giocato insieme a lui ed era straordinario. A 36 anni sono ancora in una grande squadra, giocando la Champions che è la competizione più importante al mondo per club. Sono contento di seguire la strada di Maldini».