Thiago Silva, parla la moglie: «Sarebbe bello continuare al PSG»

Isabelle Silva, moglie del difensore del PSG Thiago Silva, ha parlato ai microfoni di Le Parisien del futuro del marito. Queste le dichiarazioni:

«Al momento non sappiamo nulla, è tutto fermo a causa del Covid-19. Non sappiamo neanche quando rientreremo a Parigi. Navighiamo nel buio, come tutti. Thiago è molto attaccato al PSG, ai tifosi, alla Francia… Che l’avventura continui o no al PSG, torneremo a Parigi per rivedere i nostri amici. Ma per noi sarebbe bello continuare a stare al PSG, amiamo la città e la squadra».