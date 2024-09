Thiago Motta avvisa Milan e rivali: «OBIETTIVI della Juve? Stagione bellissima, è PRESTO per parlarne. Ma il gruppo…». Il messaggio

Thiago Motta nell’intervista a Sky Sport dopo Juve Roma ha mandato un messaggio a Milan e rivali sugli obiettivi stagionali dei bianconeri.

OBIETTIVI DELLA JUVE – «Giocare con l’Empoli al massimo, poi con il PSV al massimo. Di partita in partita andiamo così. La stagione è lunga e bellissima. Il percorso è bellissimo. Gli obiettivi? Vedremo nei mesi importanti dove siamo. Lì possiamo discuterne, oggi è presto per parlare di obiettivi lontani se non la prossima partita. Avremo giocatori che arriveranno mercoledì e giovedi prossima per preparare l’Empoli sabato pomeriggio. Abbiamo un gruppo oggi formato, competitivo, solido. Andremo in campo per essere competitivi in ogni partita».