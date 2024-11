Thiago Motta ripensa al Milan: «Buonissima prestazione, non li abbiamo fatti ripartire controllando il gioco»

Thiago Motta ripensa al Milan: le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juve sul pareggio di San Siro

Thiago Motta nella conferenza stampa di presentazione di Aston Villa Juve ha rilasciato alcune dichiarazioni sul pareggio di San Siro contro il Milan.

A COSA DARE CONTINUITA’ – «Continuità in tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo fatto una buonissima prestazione con il Milan. Con la rosa che hanno in questo momento sono arrivati pochissimo. Abbiamo controllato tanto tempo di gioco, quando siamo arrivati in avanti lo abbiamo fatto bene di gruppo, non permettendo loro di ripartire in cui sono forti. Domani loro sono una squadra pericolosa in ripartenza, abituata ad affrontare situazioni simili. Dovremo essere solidi difensivamente, pressare bene, non lasciare spazio ai loro trequarti che occupano bene le posizioni e quando dobbiamo abbassarci e ricompattarci essere squadra. Se si aprono attaccheremo veloci, se non lo fanno attaccheremo nel modo giusto. Dovremo fare attenzione ad una squadra che nel recupero può creare tanta difficoltà».

