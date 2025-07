Mercato Milan, Estupinan ok ma Allegri ne vuole altri due! Messaggio chiaro del tecnico, Tare lo accontenta? Ultime

Mercato Milan, Allegri soddisfatto di Estupinan ma vuole ancora due calciatori: Guela Doue e Jashari nel mirino, Tare al lavoro

Il calciomercato Milan non perde tempo e, dopo un weekend di trattative che ha visto sfumare Archie Brown, ha accelerato con decisione per Pervis Estupiñán, chiudendo l’affare in pochi giorni. Il terzino sinistro della nazionale ecuadoriana, proveniente dal Brighton, è atteso a Milano nelle prossime ore per le visite mediche di rito e la firma del suo nuovo contratto. Un colpo importante per i rossoneri, che si assicurano un giocatore di qualità e prospettiva per la fascia sinistra.

L’operazione Estupiñán si è conclusa per una cifra complessiva di circa 19 milioni di euro, suddivisi in 17 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus. Un investimento significativo che testimonia la volontà del Milan di rafforzare la rosa con elementi di spessore. Dopo le formalità di rito, il giocatore non perderà tempo e ripartirà immediatamente alla volta di Hong Kong, dove si unirà ai suoi nuovi compagni in ritiro, pronto a mettersi a disposizione del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

Doué e Jashari: i prossimi obiettivi del Milan di Tare e Allegri

Con l’arrivo di Estupiñán, il Milan ha completato un tassello fondamentale per la difesa, ma il lavoro del nuovo DS Igli Tare è tutt’altro che finito. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione di questa mattina, con il titolo “Estupinan, è fatta. I rossoneri incassano un altro sì, ne mancano due. Doué va a oltranza“, il club rossonero è ora concentrato su altri due obiettivi primari: un terzino destro e il centrocampista Jashari.

Per il ruolo di terzino destro, il nome in cima alla lista delle preferenze di Allegri e della dirigenza milanista è quello di Guela Doué. Tuttavia, la trattativa con lo Strasburgo si sta rivelando più complicata del previsto. Il club francese, infatti, sta opponendo una ferma resistenza, chiedendo una base di ben 30 milioni di euro per il proprio giocatore. Una cifra considerata eccessiva dal Milan, che sta cercando di trovare una soluzione per sbloccare l’impasse. La negoziazione si preannuncia lunga e snervante, ma il Milan non sembra intenzionato a mollare la presa su quello che considera il profilo ideale per la fascia destra.

Parallelamente, la situazione relativa a Jashari rimane invariata e positiva per il Milan. Il giovane centrocampista, che ieri ha svolto 15 minuti di allenamento in palestra con la squadra, ha espresso in modo chiaro e inequivocabile la sua volontà di vestire la maglia rossonera. La sua posizione non cambia di un centimetro, e questo rappresenta un vantaggio significativo per il club di Via Aldo Rossi. Nonostante le difficoltà su Doué, la determinazione di Jashari nel voler raggiungere Milano potrebbe facilitare la chiusura dell’affare, permettendo al Milan di assicurarsi un altro talento prometente per il futuro del centrocampo.

Il mercato del Milan è in pieno fermento, con il nuovo corso targato Tare-Allegri che sta dimostrando grande dinamismo e ambizione. L’arrivo di Estupiñán è solo il primo passo di una campagna acquisti che si preannuncia entusiasmante, con l’obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva per la prossima stagione. I tifosi rossoneri possono aspettarsi altre novità importanti nelle prossime settimane, con il Milan determinato a chiudere gli ultimi tasselli per completare la rosa.