Thiago Motta Milan, doccia gelata per i rossoneri: come può cambiare il futuro del tecnico

Thiago Motta Milan, doccia gelata per i rossoneri: come può cambiare il futuro dell’attuale tecnico del Bologna

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato anche di un’eventuale permanenza con rinnovo del contratto di Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Il tecnico, che piace molto anche al Milan, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.

Il presidente Saputo non farà pressioni sul tecnico, che potrà decidere liberamente cosa fare. Tuttavia per provare a convincerlo il numero uno rossoblu avrebbe reso noto di essere disposto a non cedere i gioielli e di fare due/tre investimenti in caso di Champions o Europa League.