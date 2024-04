Thiago Motta Milan, contatti diretti con una rivale in Serie A! La risposta del tecnico del Bologna, che piace tanto ai rossoneri

Tra i nomi più caldi per la panchina del Milan per il dopo Stefano Pioli c’è quello di Thiago Motta. Non mancano le squadre interessate all’allenatore italo-brasiliano, protagonista di una stagione da sogno al Bologna. Su tutte la Juve, che potrebbe ripartire da lui con un nuovo progetto dopo Allegri.

A rivelarlo è stato Luca Marchetti a Sky Sport 24, secondo cui l’allenatore del Bologna è stato seguito dai bianconeri, piace alla Vecchia Signora e non sarebbero mancati i contatti indiretti. Thiago Motta, però, al momento non ha dato risposte alla sua attuale squadra sul suo futuro. E se il Bologna dovesse qualificarsi in Champions League non è esclusa una permanenza.