Thiago Motta Milan, non è finita qui: ecco il PIANO per soffiarlo alla Juventus. Tutti gli aggiornamenti e le possibili mosse

L’edizione odierna di Tuttosport non ha alcun dubbio: tra i possibili successori di Stefano Pioli (che al termine della stagione sarà sollevato dal suo incarico) c’è anche il nome di Thiago Motta.

Nonostante sul tecnico del Bologna ci sia il forte pressing della Juventus (in pole position qualora decidesse di separarsi da Allegri), i rossoneri non mollano la presa e sono pronti a invertire la rotta. Non sarà semplice, ma il Diavolo vuole provarci.