Thiago Motta Milan: questi due aspetti possono avvicinarlo alla Juventus, la RIVELAZIONE

La stagione di Thiago Motta al Bologna ha attirato l’attenzione delle big, tra queste Milan e Juvetus. Bianconeri favoriti per due aspetti

La prossima potrebbe essere l’estate dell’addio di Thiago Motta al Bologna. L’allenatore ha attirato le attenzione delle big, su tutte quelle del Milan, in caso di addio a Pioli, e della Juventus se non si dovesse continuare con Allegri.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri potrebbero essere favoriti nella corsa anche in virtù dell’interesse per Zirkzee e Calafiori, due pupilli dell’attuale tecnico dei rossoblù.