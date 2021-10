Thiago Motta: «Non mi interessa cosa dice Pioli sul nostro stadio»

Thiago Motta ha risposto piccato alle considerazioni di Pioli sul Picco, lo stadio che ospita le partite casalinghe dello Spezia

Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto a Stefano Pioli, tecnico del Milan, che aveva criticato duramente il Picco, lo stadio che ospita le partite in casa dello Spezia:

«Il Picco è bellissimo. Mi piace tantissimo, poi quello che dicono gli altri non è importante. E’ la sua opinione, la mia è che è bellissimo. Vederlo da fuori ti fa venire voglia di entrare in campo e giocare alla grande. I tifosi sono grandi, il campo è buono, siamo contenti. Non c’è altro da dire».