Theo Hernandez SBAGLIA il gol col destro! ERRORE in area nel finale di Spagna Francia per il rossonero – VIDEO

Theo Hernandez sbaglia il gol col destro! Errore in area nel finale di Spagna Francia per il rossonero. Cosa è successo – VIDEO

Gli è capitata sfortunatamente sul piede ‘debole’ quella palla nel finale di Spagna Francia. Theo Hernandez ha sbagliato un gol con il destro in area di rigore, non riuscendo a riequilibrare il risultato, fermo sul 2-1 per gli iberici.

Rimpalli in area di rigore, Camavinga trova il giocatore del Milan che calcia col corpo all’indietro e manda il pallone in curva.