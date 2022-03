Theo Hernandez rivela: «Ecco perché ho rinnovato con il Milan»

Un estratto dell’intervista di Theo Hernandez a L’Equipe





MILAN – «Ho trovato il club giusto al momento giusto. Abbiamo un grande futuro come squadra, possiamo far rinascere il Milan. Anche le persone intorno sono fantastiche. Ecco perché ho prolungato il mio contratto fino al 2026. Qui c’è di tutto per vivere bene. Adesso dobbiamo vincere il titolo. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per rimettere il Milan al suo posto, in cima».