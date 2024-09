Theo Hernandez Milan, per il RINNOVO servono 8 milioni: la POSIZIONE del club

Theo Hernandez Milan, per il RINNOVO del contratto in scadenza nel 2026 servono 8 milioni: la POSIZIONE del club

Theo Hernandez chiede 8 milioni per rinnovare il suo contratto con il Milan che va in scadenza nel 2026. A renderlo noto è il Corriere dello Sport.

L’intenzione del Milan è quella di non superare i 6 che guadagna Leao e quindi proseguono le trattative per trovare un’intesa con il terzino francese. Le parti continuano a trattare con fiducia, ma il club si aspetta da Theo Hernandez una svolta in campo dopo un inizio di stagione difficoltoso.